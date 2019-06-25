وقفة احتجاجية بتعز تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في السجون السرية لحزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

نفذ عشرات المواطنين والناشطين في محافظة تعز، الاثنين، وقفة احتجاجية تطالب حزب الإصلاح بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجونهم السرية بمدينة تعز وسط اليمن.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بجرائم الإخفاء القسري التي ينفذها حزب الإصلاح بحق الناشطين والمعارضين المدنيين لسلطة الحزب التي تسيطر على اجزاء من مدينة تعز.

وقامت أمهات المختطفين بإحراق ملابسهن من أجل إيصال رسالتهن للمنظمات الحقوقية والحكومة اليمنية للقيام بدورهم والضغط على حزب الإصلاح لكشف مصير أبنائهن المخفيين في سجون الحزب.

يشار إلى أن حزب الإصلاح يمتلك قرابة عشرة سجون سرية في مدينة تعز، بعضها داخل مؤسسات حكومية، وأخرى في منازل مواطنين نازحين، بحسب منظمات حقوقية.