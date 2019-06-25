فرنسا تدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها في السعودية

أدانت فرنسا اليوم الإثنين، حزيران 24، 2019 هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.
وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها الهجوم الذي استهدف المطار الدولي جنوبي المملكة.
ويوم أمس أعلن التحالف بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.
وذكر بيان للمتحدث باسم التحالف أن الهجوم وقع مساء الأحد وأسفر عن "استشهاد مقيم من الجنسية السورية"، وإصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة.
وفي بيان جديد صدر صباح الاثنين، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قائمة المصابين تضم 13 سعوديا، وأربعة هنود، ومصريين اثنين، وبنغلاديشيين اثنين.
وأضاف البيان أن ثلاثة أشخاص غادروا المستشفى، ولا يزال 18 شخصا يتلقون العلاج.
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