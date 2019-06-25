وقفة احتجاجية بتعز تطالب الإصلاح بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجونه السرية

نفذ عشرات المواطنين والناشطين، الاثنين، وقفة احتجاجية تطالب حزب الإصلاح بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجونهم السرية بمدينة تعز وسط اليمن.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بجرائم الإخفاء القسري التي ينفذها حزب الإصلاح بحق الناشطين والمعارضين المدنيين لسلطة العصابات الإخوانية المسيطرة على مدينة تعز.

وقامت أمهات المختطفين بإحراق ملابسهن من أجل إيصال رسالتهن للمنظمات الحقوقية والحكومة اليمنية للقيام بدورهم والضغط على حزب الإصلاح لكشف مصير أبنائهن المخفيين في سجون الحزب.

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وجاءت هذه الوقفة التي دعا لها القطاع التربوي في فرع الحزب الاشتراكي اليمني في إطار برنامج تصعيدي انتصاراً للضحايا في السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني في تعز.

يشار إلى أن حزب الإصلاح يمتلك قرابة عشرة سجون سرية في مدينة تعز، بعضها داخل مؤسسات حكومية، وأخرى في منازل مواطنين نازحين، بحسب منظمات حقوقية.

وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاختفاء أيوب الصالحي، سكرتير القطاع التربوي للحزب الاشتراكي بالمحافظة، ورفيقه أكرم حميد، والتي تأتي مواكبة مع حلول ذكرى اليوم الوطني للمخفيين قسراً.