الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار  المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي:

 

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا بباقم

https://www.alyamanalaraby.com/398564

 

لحج.. تحذيرات من انهيار سد في ردفان والأهالي يناشدون السلطة

https://www.alyamanalaraby.com/398558

 

المليشيا تقتل وتصيب 32 مدنيا في الحديدة خلال الشهر الجاري

https://www.alyamanalaraby.com/398551

 

وزيرا الاتصالات والكهرباء يبحثان التعاون وخدمة عدن نت

https://www.alyamanalaraby.com/398550

 

السفير الزنداني يبحث مع معهد الادارة التقنية التعاون ورفد سوق العمل

https://www.alyamanalaraby.com/398547

 

مراسلنا.. توقف محطة النفط بمأرب بعد احتجاز ناقلات الوقود

https://www.alyamanalaraby.com/398546

 

مقتل 3 حوثيين في مواجهات مع قبائل بمنطقة بني حشيش شمال صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/398545

Advertisements

 

سياسيون يدعون لانسحاب الحكومة من اتفاقية ستوكهولم

https://www.alyamanalaraby.com/398540

 

قيادي مؤتمري يكشف أسباب الاشتباكات بين فصائل حوثية في مدينة إب

https://www.alyamanalaraby.com/398536

 

إصابة طفل بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على حي سكني في تعز

https://www.alyamanalaraby.com/398533

 

شاهد.. أمن حضرموت يُطلق حملة إعلامية توعوية بمخاطر المخدرات

https://www.alyamanalaraby.com/398531

 

مقاتلات التحالف تغير على مواقع للمليشيا في كرش وحيفان

https://www.alyamanalaraby.com/398529

 

فتح يؤكد على اهمية المساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني بالعمل الإغاثي

https://www.alyamanalaraby.com/398522

 

ارتفاع لأسعار الطن الحديد والاسمنت في محلات التجارة

https://www.alyamanalaraby.com/398521

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا