أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي:
صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا بباقم
https://www.alyamanalaraby.com/398564
لحج.. تحذيرات من انهيار سد في ردفان والأهالي يناشدون السلطة
https://www.alyamanalaraby.com/398558
المليشيا تقتل وتصيب 32 مدنيا في الحديدة خلال الشهر الجاري
https://www.alyamanalaraby.com/398551
وزيرا الاتصالات والكهرباء يبحثان التعاون وخدمة عدن نت
https://www.alyamanalaraby.com/398550
السفير الزنداني يبحث مع معهد الادارة التقنية التعاون ورفد سوق العمل
https://www.alyamanalaraby.com/398547
مراسلنا.. توقف محطة النفط بمأرب بعد احتجاز ناقلات الوقود
https://www.alyamanalaraby.com/398546
مقتل 3 حوثيين في مواجهات مع قبائل بمنطقة بني حشيش شمال صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/398545
سياسيون يدعون لانسحاب الحكومة من اتفاقية ستوكهولم
https://www.alyamanalaraby.com/398540
قيادي مؤتمري يكشف أسباب الاشتباكات بين فصائل حوثية في مدينة إب
https://www.alyamanalaraby.com/398536
إصابة طفل بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على حي سكني في تعز
https://www.alyamanalaraby.com/398533
شاهد.. أمن حضرموت يُطلق حملة إعلامية توعوية بمخاطر المخدرات
https://www.alyamanalaraby.com/398531
مقاتلات التحالف تغير على مواقع للمليشيا في كرش وحيفان
https://www.alyamanalaraby.com/398529
فتح يؤكد على اهمية المساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني بالعمل الإغاثي
https://www.alyamanalaraby.com/398522
ارتفاع لأسعار الطن الحديد والاسمنت في محلات التجارة
https://www.alyamanalaraby.com/398521
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