أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا بباقم https://www.alyamanalaraby.com/398564 لحج.. تحذيرات من انهيار سد في ردفان والأهالي يناشدون السلطة https://www.alyamanalaraby.com/398558 المليشيا تقتل وتصيب 32 مدنيا في الحديدة خلال الشهر الجاري https://www.alyamanalaraby.com/398551 وزيرا الاتصالات والكهرباء يبحثان التعاون وخدمة عدن نت https://www.alyamanalaraby.com/398550 السفير الزنداني يبحث مع معهد الادارة التقنية التعاون ورفد سوق العمل https://www.alyamanalaraby.com/398547 مراسلنا.. توقف محطة النفط بمأرب بعد احتجاز ناقلات الوقود https://www.alyamanalaraby.com/398546 مقتل 3 حوثيين في مواجهات مع قبائل بمنطقة بني حشيش شمال صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/398545 Advertisements سياسيون يدعون لانسحاب الحكومة من اتفاقية ستوكهولم https://www.alyamanalaraby.com/398540 قيادي مؤتمري يكشف أسباب الاشتباكات بين فصائل حوثية في مدينة إب https://www.alyamanalaraby.com/398536 إصابة طفل بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على حي سكني في تعز https://www.alyamanalaraby.com/398533 شاهد.. أمن حضرموت يُطلق حملة إعلامية توعوية بمخاطر المخدرات https://www.alyamanalaraby.com/398531 مقاتلات التحالف تغير على مواقع للمليشيا في كرش وحيفان https://www.alyamanalaraby.com/398529 فتح يؤكد على اهمية المساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني بالعمل الإغاثي https://www.alyamanalaraby.com/398522 ارتفاع لأسعار الطن الحديد والاسمنت في محلات التجارة https://www.alyamanalaraby.com/398521

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