استمرار القصف الحوثي المكثف على منازل المواطنين وسط مدينة تعز

واصلت ميلشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الإثنين، نقصف منازل المواطنين بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد. ونقل موقع الجيش ”سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية تواصل في الأثناء منازل المواطنين في حي وادي القاضي وسط المدينة”. وتابعت المصادر” أن القصف يطال منازل عدة لمواطنين في الحي المزدحم”. وذكرت المصادر” أن القصف المدفعي المكثف على الحي، يصوب من مواقع تمركز ميلشيا الحوثي الانقلابية في شمال المدينة”

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