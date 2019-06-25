شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زحف لقبائل السبرة والنادرة والعود الى مدينة اب وانتشار كثيف للمسلحين في الشوارع والوضع على وشك الانفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ان حشود كبيرة من ابناء السبرة تتجمع الان عند مستشفى الثورة بينما يتجمع مسلحي العود والنادرة من بيت بابكر والسقاف

بالاستاد الرياضي جنوب مدينة إب وقال مصدر محلي ان وساطات وقيادات حوثية تجري وساطات لاحتواء الموقف ووصلت قيادات كبيرة من صنعاء قبل قليل

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت صباح اليوم انتهت بمقتل وكيل محافظة اب

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