تفاقم الخلافات بين الأمن ومرتزقة الإمارات في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

قالت مصادر محلية في محافظة ابين – جنوب اليمن – ان حالة من التوتر تسود عدد من المناطق وسط المحافظة اثر خلافات بين شرطة المحافظة و مرتزقة الامارات المنضوين تحت مسمى الحزام الأمني .

و أوضحت المصادر ان الخلافات بين القوتين ترجع إلى استحداث قوات الحزام الأمني نقاط تفتيش على مقربة من نقاط تابعة للشرطة، في مدينة زنجبار و مداخلها و منطقة الكود و مناطق أخرى.

و أوضحت أن الخلافات تفاقمت بين القوتين بداية الأسبوع الجاري، بعد استحداث قوات الحزام الأمني نقاط على مقربة من بعض المؤسسات الحكومية داخل مدينة زنجبار عاصمة المحافظة