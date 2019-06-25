تفاقم الخلافات بين الأمن ومرتزقة الإمارات في أبين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين
قالت مصادر محلية في محافظة ابين – جنوب اليمن – ان حالة من التوتر تسود عدد من المناطق وسط المحافظة اثر خلافات بين شرطة المحافظة و مرتزقة الامارات المنضوين تحت مسمى الحزام الأمني .
و أوضحت المصادر ان الخلافات بين القوتين ترجع إلى استحداث قوات الحزام الأمني نقاط تفتيش على مقربة من نقاط تابعة للشرطة، في مدينة زنجبار و مداخلها و منطقة الكود و مناطق أخرى.
و أوضحت أن الخلافات تفاقمت بين القوتين بداية الأسبوع الجاري، بعد استحداث قوات الحزام الأمني نقاط على مقربة من بعض المؤسسات الحكومية داخل مدينة زنجبار عاصمة المحافظة
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