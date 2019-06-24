شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى يعقد اجتماعاً دورياً للوقوف على أبرز القضايا الحقوقية بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت الهيئة الإدارية للمرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى اليوم، بالعاصمة الغيضة أجتماعاً دورياً وذلك لمناقشة جملة من القضايا الداخلية للمرصد وأهم القضايا الحقوقية بالمحافظة.

وفي الأجتماع، أكد المرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة حيال الخدمات الأساسية بالمحافظة ومن أهمها الكهرباء والماء والصحة والطرقات ، مشدداً على ضرورة حماية حريات وحقوق المواطنين.

واستعرض الأجتماع، مناقشة أبرز القضايا التي يجب على القيادة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة أتخاذ التدابير اللأزمة ، داعياً الأجهزة الأمنية البحث والتحقيق في كافة القضايا لحماية المواطنين من الأنتهاكات.

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وخرج الأجتماع بجملة من النقاط التي تهم المرصد وصدور بلاغ صحفي تناول عدداً من المطالب التي من شأنها تحمي حقوق المواطنين من داخل المحافظة وخارجها ، وجاء نص البلاغ على النحو التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

بــلاغ صحفـي

يؤكد المرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى على النقاط التالية :ـ

1- يطالب المرصد القيادة الشرعية بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة حيال الخدمات الأساسية بالمحافظة ومن أهمها الكهرباء والماء والصحة والطرقات.

2- يطالب المرصد القيادة الشرعية والمؤسسات الأمنية الرسمية بحفظ المواقع السيادية وحفظ ثروات المحافظة أرضا وإنساناً .

3- يناشد المرصد السلطات المحلية بسرعة تنفيذ المشاريع الحيوية وحفظ المال العام وتسخيره في خدمة المحافظة.

4- يدعو المرصد الأمن وأجهزة البحث والتحقيقات والنيابة العامة للتحقيق في كافة القضايا وحماية المواطنين سواءً من أبناء المحافظة او من خارجها وعدم السماح بانتهاك حقوقهم والتحقيق العادل وفق النظام والقانون.

5- يهيب المرصد بأبناء محافظة المهرة إلى الحفاظ على النسيج الأجتماعي والأعراف والتقاليد السائدة والحفاظ على الأمن والأستقرار.



صادر عن المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى م/ المهرة

24/ 6/ 2019م

21/ شوال/ 1440هـ