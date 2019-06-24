وزيرا الاتصالات والكهرباء يبحثان التعاون وخدمة عدن نت

بحث المهندس لطفي باشريف وزير الإتصالات وتقنية المعلومات ، والمهندس محمد العناني وزير الكهرباء، وعدد من المسؤولين بالوزارتين في لقاء اليوم اوجه التعاون بين الوزارتين.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين والاطلاع على المشاريع المشتركة بين الاتصالات والكهرباء بما يعزز الوصول إلى التنمية المستدامة والخدمات الراقية ، الاستفادة المتبادلة بين الجانبين للوصول إلى أهداف تواكب كل تطلعات الشعب اليمني.

كما بحث الجانبان الإمكانيات التي يمكن تقديمها في مجال مشروع عدادات الدفع المسبق التي تسعى وزارة الكهرباء للعمل بها عبر الربط الشبكي والبريد.

وخلال اللقاء تحدث المهندس لطفي باشريف عن الإنجازات التي حققتها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، في مجال الإنترنت والبريد وشركة الإتصالات الدولية ( تيليمن ) .

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كما تحدث المهندس محمد العناني ، بدوىه عن انجازات وزارة الكهرباء , وعن الصعوبات والتحديات التي تواجهها والمتمثلة في عدم الالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك للتيار الكهربائي , مؤكداً أن مشروع عدادات الدفع المسبق قد اكتمل و ستبدأ الوزارة بالعمل به عبر تركيب 100 عداد كتجربة أولية في الفترة القادمة.

فيما قدم المهندس منصور الوليدي مدير شركة عدن نت، خلال اللقاء شرح مفصل عن مشروع عدن نت وعن الإمكانيات والتسهيلات التي ستقدمها لوزارة الكهرباء.

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للعمل على إنجاز ومتابعة استكمال المشاريع المشتركة بين الطرفين على أن تبدأ مهامها من يوم غد ورفع تقرير شهري للوزيرين.