السفير الزنداني يبحث مع معهد الادارة التقنية التعاون ورفد سوق العمل

التقى سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني ، اليوم ، مع ‏مدير معهد الادارة العامة للتقنية والمعلومات بالرياض ‏الدكتور مشبب القحطاني ، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي بين بلادنا والمعهد.

‏واطلع ‏الدكتور القحطاني السفير الزنداني على أنشطة ومهام المعهد والبرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الإدارية والتقنية ومنح الشهادات العليا في الاختصاصات الإدارية والتقنية المختلفة‏ ورفد سوق العمل بما يحتاجه في الجانب الإداري..مرحباً ‏بالتعاون المستقبلي بين المعهد ‏والمؤسسات ‏العلمية المماثلة في اليمن.

‏وأشاد السفير الزنداني بالمستويات العلمية المتقدمة التي يشهدها المعهد.. متمنياً لإدارة المعهد ‏ومنتسبيه التوفيق والنجاح.