مراسلنا.. توقف محطة النفط بمأرب بعد احتجاز ناقلات الوقود

أقدم مسلحون قبليونعلى احتجاز ناقلات الوقود التابع لمحطات شركة النفط في محافظة مأرب شرق البلاد. وقال مراسل "الخليج 365" إن مسلحين قبليين يتزعمهم المدعو إبراهيم بن شودق الدمشقي العبيدي يحتجزون عشرات الناقلات في منطقة العرقين بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب. وأكد المراسل إن من بين الشاحنات المحتجزة ناقلات محملة بالبترول التابع لمحطات شركات النفط بمدينة مأرب. وأوضح إن بن شودق يحتجز الناقلات بحجة مطالبة السلطة المحلية بصرف مادة الديزل له بعد إن خصصتها شركة النفط لمحطات الكهرباء بعد انخفاض نسبة الانتاج في مصافي صافر.

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