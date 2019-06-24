مقتل 3 حوثيين في مواجهات مع قبائل بمنطقة بني حشيش شمال صنعاء

قالت مصادر محلية إن ثلاثة من مسلحي الحوثي قتلوا في مواجهات مع قبائل بمنطقة بني حشيش شمال صنعاء. وذكرت المصادر أن القبائل هاجمت على المليشيا الحوثية التي تحاصر منطقة صرف. اطلق المسلحون القبليون النار على مندوبي المليشيا في منطقة صرف بمدیریة بني حشیش على إثر محاولة المیلیشیا نهب كسارة أحجار تابعة للسكان المحلیین بالقوة.

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