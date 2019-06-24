سياسيون يدعون لانسحاب الحكومة من اتفاقية ستوكهولم

دعا سياسيون الى الانسحاب من اتفاقية ستوكهولم التي آلت إلى صالح مليشيا الحوثي بفعل سياسة جريفيث وانحيازه الصريح لها. وقال السياسي نجيب غلاب:" الانسحاب من اتفاق استوكهولم اصبح اهم مداخل الدولة اليمنية للخروج من معضلة تفكيكها لصالح مليشيا ايران الحوثية. وأضاف:" على الاقل تخرج من مسألة قناعة الشعب التي تترسخ يوميا ان من يخدم الحوثية هي الشرعية اليمنية التي تمثل دولتهم..لا يمكن الاستمرار فيه اصبح مشنقة متقنة لتفكيك الدولة اليمنية".

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