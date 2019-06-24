قيادي مؤتمري يكشف أسباب الاشتباكات بين فصائل حوثية في مدينة إب

قال القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني أن "ما یحدث في محافظة بطریقة مباشره أو عن طریق اب هو سعي حثیث لتصفیة عبد الحافظ السقاف مدیر أمن المحافظة سواء تشجیع بعض متحوثي المحافظة والذي یقف حجر عثره ما بین مشرفي صعده وبین نهبهم ا ارضي المحافظة واذلال واهانة ابنائها".

وذكر الخوداني على حسابه أنه هذه الحادثة ليست الاولى التي يستهدفونه (في اشارة الى السقاف) بل سبق وان استهداف

منزله واصابة ح ارسته.

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وكانت اشتباكات اليوم اندلعت بین مسلحي جماعة الحوثي وسط مدینة إب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال شهود عیان، إن الاشتباكات اندلعت بین أف ارد یتبعون إدارة أمن إب یقودهم ”رشید السقاف“، وآخرین یتبعون القیادي ”إسماعیل عبدالقادر سفیان“، المعین من قبل الجماعة وكیلا لمحافظة إب.

وبحسب الشهود، فقد استخدم في الاشتباكات الأسلحة الخفیفة وقذائف الآر بي جي، وامتدت من قسم شرطة الحافي وصولا إلى شارع تعز قرب برج المدینة مول.