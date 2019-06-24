شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة اب ...دورعبد الحافظ السقاف وقائد الامن المركزي ولماذا قتل وكيل المحافظة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة إب عن أسباب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة اليوم الاثنين وأدت إلى مقتل وكيل المحافظة. وشهدت مدينة "إب" ظهر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة، أدت إلى مقتل القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، والمعين وكيلا لمحافظة إب المدعو" إسماعيل سفيان". وقالت المصادر، إن المواجهات اندلعت إثر قيام قيادي حوثي يعمل مديراً لإدارة أمن الظهار ـ مركز المحافظة ـ ويدعى "أبو بكر شاكر بابكر" باختطاف مدير أمن منطقة أبلان "محمد سفيان" نتيجة خلاف شخصي بينهما.

وبحسب المصادر، فإن مدير أمن المحافظة المعين من الحوثيين(عبدالحافظ السقاف) قام باحتجازهما - مدير أمن الظهار ومدير أمن أبلان- في إدارة الأمن القديمة في شارع تعز وسط المدينة. وأضافت، "نتيجة لذلك قامت مجاميع مسلحة من أسرة "سفيان" الذي ينتمي اليها وكيل المحافظة ـ الذي لقي مصرعه اليوم ـ اسماعيل عبدالقادر سفيان، بمحاصرة إدارة الأمن ومحاولة اقتحامها بالقوة ظهر اليوم، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع حراسة إدارة الأمن انتهت بمقتله. وتطورت الاشتباكات المسلحة مع قدوم قائد الأمن المركزي (أحمد حسان) مع أفراد من قواته بعد علمه مصرع الوكيل "سفيان" الذي ينتمي لنفس منطقته والاشتباك مع حراسة إدارة الأمن. ولم يعلم بعد نتائج المواجهات حيث تشير المعلومات إلى أن عدد من المسلحين المهاجمين وحراسة إدارة الأمن قتلوا فيما لا يزال مصير قيادات أمنية مجهولة.وفقا للمصادر.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات توسعت ووصلت إلى الإستاد الرياضي، و الصلبة وأحوال رمضان وشعب المنيل ومصلى العيد،.. ولفتت إلى أن تحشيد للمقاتلين ما يزال مستمر حتى اللحظة. وأكدت المصادر، أن تعزيزات أمنية ضخمة من ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع للميليشيا الحوثية وصلت من خارج المحافظة لاحتواء الموقف". وأشار مصدر أخر " إلى إن هناك خلافات قديمة، بين مدير الأمن العميد عبدالحافظ السقاف، ومشرف الحوثيين في المحافظة، المدعو "صالح حاجب". وقال إن ما حدث اليوم كان بمثابة انفجار للتوتر القائم منذ فترة، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين على تقاسم المناصب، وكذا على توزيع الإيرادات والإتاوات التي تفرض على التجار في المدينة بالقوة. وبالعودة، إلى القيادي "إسماعيل سفيان الذي قتل خلال الاشتباكات، أكد المصدر، إنه قيادي بارز في ميليشيا الحوثي ومن المقربين من مؤسس جماعة الحوثي" حسين الحوثي" الذي قتل في الحرب الأولى بمحافظة صعدة (شمالي اليمن)، وكان له زيارات إلى محافظة صعدة خلال عامي -2003.2002م .