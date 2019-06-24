شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مؤتمري يكشف عن سعي مشرفي المليشيا لتصفية مسؤول كبير في اشتباكات إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مؤتمري بمحافظة اب، مساء اليوم الاثنين، عن المسؤول الذي يقف حجر عثرة أمام مشرفي المليشيا، و المستهدف الاول بالتصفية من الاشتباكات التي اندلعت بالمدينة.

وقال كامل الخوداني، في نشر على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر” أن “ما يحدث في محافظة اب هو سعي حثيث لتصفية عبد الحافظ السقاف مدير أمن المحافظة سواءً بطريقة مباشره أو عن طريق تشجيع بعض متحوثي المحافظة والذي يقف حجر عثره ما بين مشرفي صعده وبين نهبهم اراضي المحافظة واذلال واهانة ابنائها”.

واضاف الخوداني: ليست المرة الاولى التي يستهدفونه (في اشارة الى السقاف) بل سبق وان استهداف منزله واصابة حراسته.

واندلعت خلال الساعات الماضية مواجهات بين مسلحي جماعة الحوثي وسط مدينة إب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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وقال شهود عيان، إن الاشتباكات اندلعت بين أفراد يتبعون إدارة أمن إب يقودهم “رشيد السقاف”، وآخرين يتبعون القيادي “إسماعيل عبدالقادر سفيان”، المعين من قبل الجماعة وكيلا لمحافظة إب.

وبحسب الشهود، فقد استخدم في الاشتباكات الأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، وامتدت من قسم شرطة الحافي وصولا إلى شارع تعز قرب برج المدينة مول.

وكشفت مصادر محلية أن ‏الاشتباكات وصلت لمنطقة الصلبة وأحوال رمضان وشعب المنيل ومناطق اخرى وذلك بعد مقتل وكيل المحافظة القيادي الحوثي “إسماعيل عبدالقادر سفيان”. ‏

‏وأشارت المصادر إلى أن هناك تجمع لمسلحين بأطقم عسكرية وسيارات مدنية بأعداد كبيرة أمام مصلى العيد .. ‏وتجمع آخر بالقرب من الاستاد الرياضي، فيما الهدوء حذر يخيم على مناطق الاشتباكات في مدينة إب.