شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : سقوط قتلى وجرحى في اولى معارك قبلية بني حشيش ضد الحوثيين والمعارك على بعد 10 كيلو من مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن رجال قبائل بني حشيش في العاصمة صنعاء هجوم مباغت على ميليشيا الحوثي اليوم. Advertisements ونقل الشاهد نيوز" عن مصادر قبلية ان رجال القبائل قاموا بإطلاق النار على مندوبي الميليشيا في منطقة صرف بمديرية بني حشيش على إثر محاولة الميليشيا نعب كسارة أحجار تابعة للسكان المحليين بالقوة. وقُتل ثلاثة من الحوثيين حتى الان

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