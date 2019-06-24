شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مدرس في المخا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان إن مدرس قرآن وجدت جثته بعد يومين من اختطافه في مدينة المخا جنوب الحديدة.

وذكر السكان أن مدرس القرآن عبدالرحمن القباع وجد مقتولاً بعدة طعنات بسلاح أبيض، فجر اليوم الإثنين، في حارة السويس وسط مدينة المخا.

ويعتبر القباع من أبناء منطقة الجريب وقد عثر عليه بعد يومين مقتولا بعد مرور يومين من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.

