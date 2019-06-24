شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة تصدر بيانا هاما (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنة الأمنية محافظة شبوة يوم الأحد 23/06/2019م حول الأوضاع

في محافظة شبوة

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اجتماعا برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو وفي الاجتماع وقفت اللجنة أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عاصمة المحافظة وما تسببت فيه من إقلاق للسكينة العامة والاعتداء على مؤسسات الدولة وترويع الآمنين واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من الأحداث والاختلالات الأمنية منذ قيام مليشيات مسلحة باستحداث معسكرات ومواقع وتدريب مجاميع وإعاقة عمل الشركات النفطية وتعريض مصالح المحافظة وأمنها للخطر وقد بذلت السلطة المحلية في المحافظة جهودا كبيرة لتجنيب المحافظة الأخطار إلا أنها قوبلت بنوايا لإدخال المحافظة في دوامات من العنف والصراع وحيت اللجنة الأمنية منتسبي القوات والمسلحة والأمن على تحليهم بالشجاعة والمسؤولية وضبط النفس كما حيت اللجنة الأمنية كل الجهود الخيرة التي بذلت لنزع فتيل هذه الأزمة وحقن الدماء وتفويت الفرصة على كل متربص بالمحافظة.



وأكدت اللجنة الأمنية على أهمية قيام الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بواجبها ومسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة مثمنة الدور الذي قامت به القوات المشتركة من الجيش والأمن في حفظ أمن وسكينة مدينة عتق مؤكدة على أهمية استيعاب قوات الجيش والأمن والنخبة في اطار منظومة أمنية لصيانة المحافظة.



ووقفت اللجنة الأمنية أمام المقترحات التي قدمت من عدد من أبناء المحافظة في إطار جهود التخفيف من الاحتقان مؤكدة أخذ تلك الأفكار بعين الاعتبار في خطط تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي باعتبار أي خلل في أمن وسكينة المناطق المحررة يصب في خدمة المليشيات الانقلابية.



وعبرت اللجنة الأمنية عن أسفها الشديد من الحملات الإعلامية الهادفة إلى جر المحافظة إلى صراع لا مستفيد منه إلا أعداء المحافظة مطالبة وسائل الإعلام والنشطاء بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والتوقف عن توتير الأوضاع في المحافظة.



وأكدت اللجنة الأمنية على احترامها لحق التعبير السلمي للأفراد والمكونات باعتباره حق كفله القانون الا ان الدعوات للتظاهر في هذا التوقيت تصرف تغيب عنه الحكمة والمسؤولية في ظلل وضع أمني يتطلب التعامل المسؤول خصوصا مع توجه المئات من أبنائنا الطلاب لامتحانات الثانوية العامة وحاجتهم لتوفير أجواء مستقرة تعينهم في مهمتهم.



وفي ختام الاجتماع دعت اللجنة الأمنية كل أبناء المحافظة أفرادا وقوى ومكونات وشخصيات إلى مضاعفة الجهود والوقوف صفا واحدا في نشر روح التسامح وإشاعة ثقافة الإخاء والتعاون مع السلطة المحلية في تجاوز كل التحديات والسير في مشروع البناء والتنمية للمحافظة.



: صادر عن اللجنة الأمنية محافظة شبوة

23/06/2019م