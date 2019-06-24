سفير اليمن في إندونيسيا يناقش ملف المهاجرين غير الشرعيين في اليمن

ناقش سفير اليمن في إندونيسيا الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم ، مع مدير دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الاندونيسية السفير احمد بورناما، ملف المهاجرين غير الشرعيين في اليمن وتداعيات تدفق المهاجرين على الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني، في ظل ظروف الحرب الجارية واهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدي.
وتطرق اللقاء بحسب وكالة سبأ الرسمية، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على السياسية في بلادنا.
وأشار الشميري الى موقف الحكومة في احلال السلام برغم التهرب والتعنت من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية .. موضحا بأن الحكومة الشرعية أعلنت رفضها للمسرحية الهزيلة التي قامت بها المليشيا الانقلابية، في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وتأكيدها على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الامن وعبر لجنة تنسيق أعادة الانتشار.
من جهته جدد المسؤول الإندونيسي موقف إندونيسيا الدائم في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، ودعم الحلول السياسية السلمية للازمة، وحرص الحكومة الاندونيسية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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