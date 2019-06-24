محافظ لحج يشدد على أهمية النشاط البيئي لصندوق النظافة

وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي، صندوق النظافة بالمحافظة، على مضاعفة جهود النشاط البيئي للصندوق، خاصة في الطريق الدولي بين الحَوطَة وتُبَن.
وثمن المحافظ، خلال لقائه الموسع، اليوم، بإدارة الصندوق، دور العاملين في الصندوق في الحفاظ وتحسين نظافة مدن المحافظة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على الاهتمام بكوادر الصندوق، وتكريمهم بما يليق بهم.
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