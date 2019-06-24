اتساع المواجهات بين مليشيا الحوثي في مدينة اب بعد مقتل وكيل المحافظة

لقي المدعو اسماعيل سفيان المعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلاً لمحافظة اب مصرعه قبل قليل في الاشتباكات التي اندلعت اليوم الاثنين جوار إدارة الأمن القديم وسط مدينة اب.

وقال احمد هزاع إن مواجهات اندلعت بين قيادات المليشيا اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم وكيل محافظة اب اسماعيل سفيان.

وأكد هزاع إن ذعر بين الأهالي في الأحياء المجاورة لإدارة الأمن القديم بعد شدت الاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات..

ونقل عن شهود عيان إن مليشيا الحوثي، تنشر قناصين في الاماكن المطلة على ادارة الامن القديمة.

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وأضاف إن السكان يمنعون الحوثيين من اعتلاء اسطح منازلهم في حارة الجبانة الوسطى المطلة على ادارة الامن القديمة.

وأشار إلى انه بعد مقتل الوكيل سفيان تحاول مليشيا الحوثي اقتحام أدارة الأمن القديم واستخدام الأسلحة المتوسطة والبوازيك.

مشير إلى إن شارع تعز، خالي، تماما من المشاة واغلاق تام لجميع، المحلات, بسبب الاشتباكات، مؤكد عن شهود عيان ان الحوثيين ينتشرون في الشوارع المحيطة بادرة الامن وحالة رعب تصيب، عدد، منهم ومشاهدة عدد منهم يفرون ويتقافزون من اسوار ادارة الامن القديمة بعد، مقتل، القيادي، الحوثي اسماعيل سفيان المعين وكيلا، للمحافظة من قبل الحوثيين.