الراصد الجوي باقروان يحذر صيادي هذه المناطق من حالة البحر يوم الأربعاء

حذر الراصد الجوي محمد باقروان، الصيادين ومرتادي البحر من شدة نشاط الرياح الجنوبية الغربية يوم الأربعاء 26 يونيو 2019.

ونبه باقروان، الصيادين ومرتادي عمق البحر بعدم الأبحار هماك، خصوصا سواحل سيحوت وقصيعر والشحر المكلا وبروم وميفع وبيرعلي واحور، من يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، وذلك نظرا لأشتداد نشاط رياح الكوس.

مشيرا الى أنها ستكون من ساعات الصباح على 33 ميل من بحر قصيعر و3 ميل من بحر بروم، تشتد في ساعات الظهيرة قصد تصاحبها أتربه رملية وغبار في المناطق المكشوفة.

وتوقع باقروان أن سرعة الرياح قد تصل لحوالي 26 عقدة بمناطق الساحل الشحر غيل باوزير المكلا بروم.