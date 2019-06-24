تواصل الاشتباكات بين حوثيين بعد مقتل وكيل المحافظة المعين من قبل المليشيا

قالت مصادر خاصة إن الاشتباكات البينية الحوثية ما تزال مستمرة عقب مصرع وكيل محافظة معين من قبل المليشيا الحوثية المدعو سفيان عبدالقادر. وذكرت المصادر أن الاشتباكات تمدت وسط المدينة وتحديدا الى بداية المركزي والبرج وسط خلو الشوارع من الناس. وكانت اشتباكات اندلعت بين شخص يدعى رشيد السقاف وهو ضابط أمن إدارة الأمن مع جنود من جماعة سفيان عبدالقادر ادت الى مصرع الاخير.

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