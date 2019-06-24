مليشيات تحتكر الوقود في صنعاء وتتسبب في ظهور بوادر أزمات

ظهرت بوادر أزمة مشتقات نفطية في صنعاء بعد قيام مليشيا الحوثي، بإغلاق 75 محطة للوقود بحجة بيع مشتقات نفطية مجهولة المصدر.

وقال سائقون إن سوق السوداء للمشتقات النفطية انتعش مع قرار المليشيا إغلاق عشرات المحطات فيما اصطفت طوابير صغيرة أمام محطات بيع الوقود المفتوحة في صنعاء .

وأكدت مصادر في شركة النفط بصنعاء أن مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقال على أصحاب محطات الوقود، وأغلقت 75 محطة وقود بحجة بيع وقود مجهول المصدر .

وأضافت أن المليشيا اعتبرت استيراد النفط عبر منافذ غير الحديدة يهدد أهم مورد مالي لها رغم أن تجار النفط يدفعون مبالغ مالية باسم الجمارك والضرائب، وكذلك إتاوات للمشرفين والقيادات الحوثية، مقابل السماح لقاطرتها القادمة من حضرموت ومأرب بالمرور إلى صنعاء .

وأوضحت أن مليشيا الحوثي تخشى من توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة حتى لا يكسر الاحتكار الذي تمارسه، بالإضافة كشف مسرحيتهم بشأن اتهاماتهم للتحالف بالحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، والالتفاف على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية لمنع تدفق النفط الإيراني للمليشيا عبر الشركات الجديدة التابعة للقيادات الحوثية.