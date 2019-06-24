أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

https://www.alyamanalaraby. com/398300 انطلاق الدورة التدريبية لضباط الترصد الالكتروني بساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/398308 توزيع معدات طبية وأدوية بمديرية شبام في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/398309 التحالف: الهجوم الحوثي على مطار أبها "عمل إرهابي وحشي"

https://www.alyamanalaraby. com/398311 صحيفة: إعلان البرلمان العربي بأن الحوثية الإيرانية إرهابية أمر منطقي

https://www.alyamanalaraby. com/398315 مليشيات طهران في اليمن تقصف قرى سكنية في لودر بأبين

https://www.alyamanalaraby. com/398327 عملية استيطان مُمنهجة لمشرفين وقياديين حوثيين بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/398328 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الإثنين في المحافظات

https://www.alyamanalaraby. com/398329 واقعة اختطاف عنصر من نخبة حضرموت في مأرب تثير الجدل.. تعرف على سبب الاختطاف

https://www.alyamanalaraby. com/398335 إعلام قطر وإخوان اليمن يُحول سقطرى إلى مادة ثابتة لحرب إعلامية

https://www.alyamanalaraby. com/398337 الحوثيون يحتجزون قيادات البنوك بصنعاء لمعاقبتهم بالتنسيق مع «مركزي الشرعية»

https://www.alyamanalaraby. com/398340 Advertisements هل تعرض الرائد بالخبة الحضرمية 'بازهير' لعملية تصفية بمأرب؟

https://www.alyamanalaraby. com/398344 رئيس البرلمان العربي يدين استهدف مطار أبها الدولي

https://www.alyamanalaraby. com/398425 هاني بن بريك: لن نتأخر عن الحرب إن فرضت علينا

https://www.alyamanalaraby. com/398426 غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت تنظم دورة تدريبية بداية يوليو المقبل

https://www.alyamanalaraby. com/398427 شباب الغضب ينددون بالتصعيد في حال تعرض بازهير ورفاقه للأذى في مارب

https://www.alyamanalaraby. com/398437 تيريزا ماي تشن أعنف هجوم على مليشيات الحوثي https://www.alyamanalaraby. com/398435 مأرب.. أسعار الفواكه والخضروات واللحوم

https://www.alyamanalaraby. com/398312 تعرف على أسعار الفواكه والخضروات بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/398313 استمرار ارتفاع أسعار الأسماك بالمكلا

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