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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها
https://www.alyamanalaraby.com/398300

انطلاق الدورة التدريبية لضباط الترصد الالكتروني بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/398308

توزيع معدات طبية وأدوية بمديرية شبام في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/398309

التحالف: الهجوم الحوثي على مطار أبها "عمل إرهابي وحشي"
https://www.alyamanalaraby.com/398311

صحيفة: إعلان البرلمان العربي بأن الحوثية الإيرانية إرهابية أمر منطقي
https://www.alyamanalaraby.com/398315

مليشيات طهران في اليمن تقصف قرى سكنية في لودر بأبين
https://www.alyamanalaraby.com/398327

عملية استيطان مُمنهجة لمشرفين وقياديين حوثيين بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/398328

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الإثنين في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/398329

واقعة اختطاف عنصر من نخبة حضرموت في مأرب تثير الجدل.. تعرف على سبب الاختطاف
https://www.alyamanalaraby.com/398335

إعلام قطر وإخوان اليمن يُحول سقطرى إلى مادة ثابتة لحرب إعلامية
https://www.alyamanalaraby.com/398337

الحوثيون يحتجزون قيادات البنوك بصنعاء لمعاقبتهم بالتنسيق مع «مركزي الشرعية»
https://www.alyamanalaraby.com/398340

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هل تعرض الرائد بالخبة الحضرمية 'بازهير' لعملية تصفية بمأرب؟
https://www.alyamanalaraby.com/398344

رئيس البرلمان العربي يدين استهدف مطار أبها الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/398425

هاني بن بريك: لن نتأخر عن الحرب إن فرضت علينا
https://www.alyamanalaraby.com/398426

غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت تنظم دورة تدريبية بداية يوليو المقبل
https://www.alyamanalaraby.com/398427

شباب الغضب ينددون بالتصعيد في حال تعرض بازهير ورفاقه للأذى في مارب
https://www.alyamanalaraby.com/398437

تيريزا ماي تشن أعنف هجوم على مليشيات الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/398435

مأرب.. أسعار الفواكه والخضروات واللحوم
https://www.alyamanalaraby.com/398312

تعرف على أسعار الفواكه والخضروات بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/398313

استمرار ارتفاع أسعار الأسماك بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/398314

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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