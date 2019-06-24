شباب الغضب ينددون بالتصعيد في حال تعرض بازهير ورفاقه للأذى في مارب

حذر شباب الغضب بوادي حضرموت، من وصفوها بـ"عصابات مأرب"، في حال تعرض الرائد عبيد بازهير ورفاقه الثلاثة لإي مكروه سوف يكونون بركان الغضب الأول الذي يشتعل في وادي حضرموت.

وقال شباب الغضب على حسابهم بمنصة “تويتر” إذا اصاب الرائد عبيد بازهير ورفاقه الثلاثه الذي هم من أبناء مدينة سيئون مكروه بأنهم سوف يكونو بركان الغضب الأول الذي يشتعل في وادي حضرموت.

وأشار الشباب “بأنه لن يقف ذلك البركان الا بإحلال قوات النخبه الحضرمية بوادي حضرموت”.