شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن حصيلة الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إصابة 21 من المدنيين 13 من الجنسية السعودية و 4 من الجنسية الهندية و 2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنغلاديشية ومن بين المصابين 3 نساء مصرية وسعوديتان وكذلك طفلان من الجنسية الهندية.

وقال المالكي ⁧إنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات غادر منهم (3) المستشفى ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وكشف عن انه ⁧تضرر من الهجوم على #مطار_ابها أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة .

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⁩واضاف ان الميليشيا الحوثية الإرهابية أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. ⁧

متابعا بالقول ان المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، والتي ترقى إلى جرائم حرب .

وقال ان استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وقال انه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم على #مطار_ابها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .