شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : فضيحة مدوية لنجل الرئيس هادي في العاصمة السعودية "الرياض" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على "تويتر" فيديو، قالوا إنه لنجل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقائد قوات الحماية الرئاسية العميد ناصر هادي، وهو يرقص بحفل في المملكة.

ويظهر العميد ناصر في الفيديو وهو يتناول نبتة "القات"، ويرقص على أنغام أغان يمنية برفقة ضابط أمن الرئاسة عبد الله حسين المخلوس والمرافق الشخصي للرئيس هادي، عبدالله محمد القاضي وعدد من القيادات اليمنية، حسبما ذكر المغردون.

وقال نشطاء إن الفيديو المصور كان لحفل زواج أحد المقربين من الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض.

فيما انتقد آخرون الفيديو معتبرين أنه "يعكس الوجه الآخر لساسة البلاد" في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب منذ ما يقارب خمسة أعوام.

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ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف به دوليا) وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد.

ودخل النزاع مرحلته الأكثر حدة مع تدخل تحالف من الدول العربية تحت قيادة الرياض، في اليمن، دعما لقوات حكومة هادي في سعيها إلى استعادة السيطرة على أراضي البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني، أي 75% من عدد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

المصدر: RT