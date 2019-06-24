شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين اليمنيين.. «الجوازات السعودية» تكشف حقيقة إلغاء القرار على من خرج ولم يعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإعلانات الرسمية والقرارات المتعلقة بالجوازات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بإلغاء القرار على الذين خرجوا من المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ولم يعودوا مرة أخرى، وكان السؤال “هل سيتم إلغاء الحظر؟ “

وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر ردها أن جميع القرارات تصدر فقط عبر القنوات الرسمية ما يعني عدم صحة هذا الأمر الذي ورد في السؤال .