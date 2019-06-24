شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اشتباكات عنيفة وسط مدينة إب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة اب اليوم. وقال شهود عيان إن إشتباكات عنيفة بالسلاح المتوسط وقعت جوار قسم شرطة الشهيد الحافي وصولا إلى شارع تعز بالقرب من برج المدينة مول بمدينة إب. وبحسب الشهود فإن الاشتباكات يعتقد انها بين أفراد تابعة لمدير أمن المحافظة مع قوه تابعة للأمن المركزي. حيث دارت الاشتباكات امام مبنى ادارة الأمن القديم وسط شارع تعز وجوار معسكر الأمن العام فيما، اغلقت المحلات، وبدت الشوارع خالية من المارة.

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