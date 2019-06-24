شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مروع ...مسلحين حوثيين يضربون بوحشية صاحب محل ملابس بصنعاءوحالة الذل والهوان التي بدت عليه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الحوثيين وهم يعتدون بوحشية على صاحب محل ملابس بالعاصمة صنعاء. واظهر المقطع الحوثيين وهم يدخلون المحل ويضربون صاحب المحل امام زملائه، ويهينونه.

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