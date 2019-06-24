هاني بن بريك: لن نتأخر عن الحرب إن فرضت علينا

قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان السلام خيار الجنوبيين ولكن لن يتأخروا عن الحرب ان فرضت عليهم.
وقال بن بريك في "تغريدة" نشرها على حسابه في "تويتر":"في كل الحالات الجنوبيون أهل المواقف سلما وحربا، نعبر بالطرق السلمية والسلام خيارونا وسيبقى خيارنا دائما وأبدا، والحرب لن نتأخر عنها إن فرضت وقد ضربنا أروع البطولات.
كما اشاد بن بريك بالتظاهرة التي خرجت اليوم في محافظة شبوة دعما لقوات النخبة حيث قال:وشبوة اليوم صنعت يوما خالدا من التاريخ تلبية لنداء القيادة السياسية الجنوبية.
مختتما تغريدته بالقول:"أنتم أمام شعب عظيم".
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