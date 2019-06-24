الكثيري يطلع على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة العالم للملاكمة

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،اليوم ،على سير العمل الجاري لتهيئة صالة الشهيد علي عبيد بامعبد الرياضية بمدينة سيئون لاقامة منافسات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين خلال الفترة من 28 – 29 من شهر يونيو الجاري ، تحت شعار (بطولة الأخوة اليمنية السعودية الاماراتية).
وتعرف الوكيل الكثيري من مدير عام الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب ومدير عام المدينة الرياضية صالح عبدون على مستوى التحضير والاستعداد والتجهيزات الضرورية للصالة الرياضية ، اضافة الى اللمسات الفنية الأخرى التي تعكس الموروث الشعبي والتراثي الذي تزخر به محافظة حضرموت ، والتعريف بالعادات والتقاليد الشعبية.
ودعا وكيل المحافظة الى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والمساهمة في إنجاح الحدث الرياضي واظهاره بشكل مناسب يعكس المكانة التاريخية والثقافية لحضرموت الخير.
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