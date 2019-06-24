الشاعرة والإعلامية منال القدسي تكشف لـ"اليمن العربي" جديدها وخططها

كشفت الشاعرة والإعلامية اليمنية، منال طاهر القدسي، الاثنين، عن جديدها وخططها في مجال الشعر والإعلام، مؤكدة أن الحرب زادت من الإبداع الثقافي.

وتحدثت القدسي خلال حوار خاص - سينشره "الخليج 365" لاحقاً - عن ديوانها الأول ومشاركتها قريباً في مهرجان الشعر في تركيا لتمثيل اليمن كشاعرة.

وتطرقت القدسي إلى الأسماء التي تأثرت بهم في مجال الشعر والإعلام، مشيرة إلى انها تطمح لتكون اليمنية المكافحة والصبورة التي تحب الانسانية وتعشق وطنها وتقف سنداً لمن يحتاج العون وينبض قلبها بحب اليمن.

وأكدت أن سفرها إلى خارج الوطن ساهم في تطوير المهارات بالتأهيل والتدريب.

وشددت على أن المثقفين يجب أن ينشغلوا بالوطن ويتحدثون عنه وليش شخص أو أمور شائكة لاهدف منها، مضيفاً أن على المثقف أن يترفع عن كل الصغائر التي تخدش قلمه.