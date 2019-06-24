هشام الجابري لــ «اليمن العربي»: الرائد "عبيد بازهير" بحسب الوسطاء بخير وبصحة جيدة

قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية "هشام الجابري"، إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية قامت بمناشدة السلطات العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب بضرورة البحث للإفراج عن المختطف رائد/ عبيد بازهير مندوب قيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي أختطف عند ذهابه إلى مأرب في مهمة أسندت إليه.

وأضاف الجابري في تصريحات خاصة "لليمن العربي"، بأن هناك مساعي لإطلاق سراحه. وكشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية في حديثه بأن المختطف بحسب الوسطاء بخير وبصحه جيدة. وكشف الجابري في تصريحاته بأن من يقف وراء ههذة الجريمة عناصر قبلية لديها مطالب بإطلاق سراح محتجز لدى السلطات بمأرب.

وكانت القيادات العسكرية والأمنية في ساحل حضرموت قد عقدت مساء أمس في المكلا اجتماعاً عاجلاً، ضم عدد كبير من قادة مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية منها" النخبة الحضرمية"، والوحدات والأجهزة الأمنية بالساحل، بهدف الوقوف أمام آخر المستجدات، بشأن جريمة اختطاف الرائد عبيد بازهير، مندوب المنطقة العسكرية الثانية.