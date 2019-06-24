شكرا لقرائتكم خبر عن سماء العاصمة صنعاء يشتعل بتحليق غير مسبوق لطيران التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد سماء العاصمة صنعاء تحليقاً لطيران التحالف الذي تقوده السعودية باليمن. ولم يسجل حتى الآن اي ضربة او استهداف لمواقع داخل صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماء العاصمة صنعاء يشتعل بتحليق غير مسبوق لطيران التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.