الكشف عن ورش حوثية لصناعة المفخخات بعدة أحياء بصنعاء

انتشرت الورش الحوثية لصناعة الألغام والمفخخات في صنعاء وبعدة أحياء.

وكشف مصدر عسكري في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ»، الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "أن مليشيا الحوثي نشرت ورش صناعة الألغام والمفخخات في الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة صنعاء، مدعية أنها معامل صناعية مدنية، في خطوة أثارت استياء ومخاوف المدنيين.

وأكد المصدر، أن أحد المعامل التي استحدثها الحوثيون في أحياء حزيز وخولان وسعوان، يقع بجوار السفارة

الأمريكية، محذرا من أن انتشار مثل هذه الهناجر والورش المخصصة لتعديل الألغام والعبوات الناسفة وسط

ً الأحياء ينذر بكارثة كبيرة، خصوصا بعد مجزرة مدرسة الراعي التي قتل فيها أكثر من 15 طفلا وأصيب 100 آخرون نتيجة انفجار معمل ألغام.

وأضاف أن المليشيات تحاول التمويه على المعامل بإنشاء مناشر للأحجار أو إعلانات بأن المعمل لصناعة الإسفنج

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وتمنع دخول أو عمل أبناء الحي فيها.

مؤكدا أن هذه الجريمة ليست الأولى بل هناك منازل حولتها المليشيات

منذ انطلاق عاصفة الحزم واستهداف المعسكرات إلى مخازن لإخفاء الأسلحة والصواريخ على طيران التحالف.

ويتعرض المدنيون في مناطق سيطرة المليشيات لاعتداءات مستمرة من قبل مشرفي الحوثي وتصل بعضها إلى

ً التصفية المتعمدة خصوصا أصحاب المحلات التجارية الذين يرفضون دفع مبالغ مالية دون أي وجه قانوني