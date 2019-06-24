قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان، إن ادعاءات المتمرد مهدي المشاط حول تحالف جماعته المدعومة من نظام طهران مع المجلس الانتقالي، تأتي بعد تواصل تلقي جماعته للهزائم.
وأكد المحلل السياسي في حديث خاص "لليمن العربي"، أن المشاط يحاول التذاكي بعد ما لقنتهم القوات الجنوبية هزائم لا غبار عليها".
وتابع المحلل السياسي لقور، أنه بسبب هذا الأسلوب الذي تحدث به المشاط في ذلك التوقيت لم يهتم احد بما قال ولن يهتم أحد به أصلا.
كانت هذه تفاصيل خبر المحلل السياسي لقور يكشف "لليمن العربي" حقيقة تحالف الإنتقالي مع الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.