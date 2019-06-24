المحلل السياسي لقور يكشف "لليمن العربي" حقيقة تحالف الإنتقالي مع الحوثي

قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان، إن ادعاءات المتمرد مهدي المشاط حول تحالف جماعته المدعومة من نظام طهران مع المجلس الانتقالي، تأتي بعد تواصل تلقي جماعته للهزائم.

وأكد المحلل السياسي في حديث خاص "لليمن العربي"، أن المشاط يحاول التذاكي بعد ما لقنتهم القوات الجنوبية هزائم لا غبار عليها".

وتابع المحلل السياسي لقور، أنه بسبب هذا الأسلوب الذي تحدث به المشاط في ذلك التوقيت لم يهتم احد بما قال ولن يهتم أحد به أصلا.