اختراق حوثي لإعلاميي المؤتمر للإیقاع بھم في براثن المليشيا

كشفت مصدر بصنعاء عن أن الحوثيين اشتروا ذمم عدد من الإعلامیین التابعین للمؤتمر، وتسخیرھم للعمل في صفوفھم.

وذكر مصدر یمني في تصریحات نشرتها صحيفة »الوطن»، الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن إعلام المؤتمر الشعبي العام تم اختراقھ من جانب الحوثیین من وقت مبكر، وقبل اغتیال الرئیس السابق علي عبدالله صالح، مشیرا إلى أن الحوثیین اشتروا ذمم عدد من الإعلامیین التابعین للمؤتمر، وتسخیرھم للعمل في صفوفھم، وكان رئیس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام أحمد الحبیشي أول المنشقین عن المؤتمر والعاملین في صفوف الحوثي علانیة.

وقال المصدر، إن المشكلة لم تقتصر على انشقاق الحبیشي وإنما الأسوأ منھ ھو بقاء أشخاص یعملون تحت مظلة المؤتمر كإعلامیین في الظاھر وأمام العامة بینما في الباطن یعملون لصالح الحوثي ویقدمون لھ الخدمات والمعلومات والبیانات، كذلك التجسس على من یرید الحوثیین التجسس علیھم، إضافة إلى دورھم في إقناع مواطنین بالانضمام للحوثیین.

كذب وتدلیس

وأوضح المصدر أنھ بعد مقتل الرئیس السابق علي صالح قام الحوثیون بإرسال الإعلامي أحمد المكش إلى القاھرة وتسھیل مھمة سفره، وقام ھناك بالتواصل مع عدد من الیمنیین، وادعى أن الحوثیین أصابوا أخاه بإطلاق نار، وزعم أنھ تعرض شخصیا للضرب من قبل المیلیشیات، مستھدفا من ذلك إظھار كرھھ للحوثیین، بینما ھو یعمل في السر لصالحھم.

وأضاف المصدر أن أحمد المكش أثناء وجوده بالقاھرة حرص على التقاط الصور مع القادة السیاسیین والادعاء بالمظلومیة وأن حیاتھ مھددة بالخطر وأن خروجھ من صنعاء إلى عدن كان بعد معاناة كبیرة، حیث إنھ مطلوب للحوثیین ومصیره القتل، بینما كان یقوم في تلك الأثناء بعمل استخباراتي لمصلحة الحوثي، حیث إنھ ظھر بعد ذلك فجأة في صنعاء عبر قناة المسیرة التابعة للحوثیین.

التواصل مع القیادات

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وأوضح المصدر أن العمیل الحوثي أحمد المكش كان یتلقى الدعم والتسھیلات من مكتب مھدي المشاط شخصیا لإنشاء جبھة مستقلة لمواجھات ما یسمونھ العدوان، كما تم منحھ مبنى في أفضل الأحیاء في صنعاء بمدینة حدة، لافتا إلى أن أحمد المكش وغیره من الإعلامیین التابعین للمؤتمر الشعبي العام یعملون تحت سلطة وتوجیھ مسؤولة العلاقات الحوثیة غدیر العماري.

وبین المصدر أن أحمد المكش منذ وقت مبكر وقبل مقتل الرئیس علي صالح كان على تواصل برئیس ما یسمى رئیس المجلس السیاسي صالح الصماد ومدیر مكتب المشاط حالیا المدعو محمود الجنید، وكان یمارس الخیانة ضد المؤتمر الشعبي في الخفاء ویتظاھر بالولاء للمؤتمر بینما یقدم التسھیلات للحوثیین.

خداع الیمنیین

وقال المصدر إن أحمد المكش یعمل حالیا في صنعاء على إقامة فعالیة في صنعاء یتم من خلالھا جمع عدد كبیر من الصحفیین في أحد الفنادق، مؤكدا أن البعض من الإعلامیین التابعین للمؤتمر الشعبي العام خانوا ضمیرھم وأنفسھم قبل خیانة الیمن والشعب وتعاونوا مع الحوثیین على الباطل والإثم والجریمة ضد الشعب الیمني، باستغلال ثقة الآخرین بھم والتصنت علیھم والعمل على كشف أسرارھم.

صور صالح

وذكر المصدر أن أولئك الخونة یضعون صور الرئیس علي صالح شعارا لھم في الواتساب وفي الفیس بوك وفي صفحاتھم المختلفة للخداع والتدلیس بینما صور الحوثي في قلوبھم وعقولھم.

وأضاف المصدر أن ھؤلاء الخونة یتواصلون بأبناء وأقارب الرئیس السابق علي صالح وعارف الزوكا والقیادیین المؤتمریین وبعض القیادات في الأحزاب الأخرى زاعمین حبھم وولاءھم وإخلاصھم، بینما ھم یكذبون ویخططون للإیقاع بھم في براثن الإجرام الحوثي.