الإنتقالي: الاعتداء الجديد على مطار أبها جريمة حرب مكتملة الأركان

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأحد، بياناً هاماً، أدان فيه الاعتداء الإرهابي الجديد الذي استهدف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه: تابع المجلس الانتقالي الجنوبي بقلقٍ بالغ، الهجوم الإرهابي الجديد، الذي نفذته مليشيا الحوثي الإيرانية باستخدام الطائرات المسيّرة، واستهدف للمرة الثانية -وخلال أقل من شهر- مطار أبها الدولي، جنوب المملكة العربية السعودية.

والمجلس الانتقالي، وهو يُدين بأشد العبارات، استهداف المليشيات الحوثية لهذه المنشأة المدنية، فإنه يعتبر ذلك دليلاً إضافياً وقاطعاً، على النهج الإرهابي لهذه الجماعة الممولة والمدعومة دعماً شاملاً من إيران ،من خلال الإصرار على استهداف المدنيين وعدم احترام قواعد الاشتباك، وهو ماينبغي أن يضعها أمام المساءلة القانونية للقضاء الدولي .

والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يُؤكد أن الاعتداء الإرهابي السابق الذي استهدف المطار وأدّى إلى سقوط ٢٦جريحاً، واعتداء اليوم الذي أدّى إلى استشهاد مواطن واصابة ثمانية آخرين، إنما هي جرائم حرب مكتملة الأركان، ينبغي أن يقدم مرتكبوها للعدالة وفق القانون الدولي .

وفي الوقت الذي يعبّر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مواساته لأسر الضحايا، فإنه يعلن عن تضامنه المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييده لكل مواقفها وإجراءاتها المتخذة لمواجهة، وردع اعتداءات هذه المليشيات الإرهابية ومن يقف خلفها، كما يدعو المجتمع الدولي إلى رصد وادانة جرائم هذه المليشيات ومن يساندها، وتقديم قادتها للمحاكمة جراء ما اقترفوه من جرائم.

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صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن

٢٣يونيو٢٠١٩م