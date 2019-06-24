شخصية اجتماعية ينجو من الموت إثر محاولة اغتيال فاشلة بوادي حضرموت

أقدم مجهولون مساء السبت على محاولة اغتيال فاشلة للشخصية الحضرمية الاجتماعية المعروفه صالح سالم بن زحوم مول الدويله الملقب "صالح بافتيله" بمديرية السوم شرقي وادي حضرموت. وبحسب المصدر فان المحاولة التي نفذها مجهولون ادت إلى إصابة مولى الدويلة بجروح بالغة في رجلة " الساق " نقل على اثرها لاحد المستشفيات في وادي حضرموت لتلقي العلاج. ويعد تنامي مؤشر الجريمة في مناطق مديريات الوادي امرا مقلقا وسط تزايد اصوات الناشطين للجهات الامنية يتكثيف الجهود والقيام بدورها في ردع العابثين ومقلقي السكينة العامة للمواطنين.

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