الحوثيون يواصلون حجز مئات المواد الإغاثية والطبية في إب

تستمر مليشيا الحوثي بحجز 4 شاحنات تحمل مئات المواد الطبية والأدوية.

ووفق صحيفة لندنية، اتهمت مصادر محلية بمحافظة إب (وسط اليمن)، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحجز 4 شاحنات تحمل مئات من المواد الطبية والأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي في جمرك استحدثته منذ فترة في المدخل الجنوبي لمدينة إب، بالإضافة إلى استمرار الميليشيات في ذلك الحجز فترة طويلة.

وأوضحت المصادر أن الشحنات الأربع التي تواصل الميليشيات الحوثية احتجازها مقدمة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وقدمت من محافظة عدن وتحمل مساعدات طبية إغاثية خاصة بمراكز الغسيل الكلوي بمدينة إب. وقالت إن الشاحنات وصلت قبل أسبوع إلى محافظة إب، مشيرة إلى أن الحال استقر بها في النقطة التي استحدثتها الميليشيات بمنطقة ميتم على مداخل المدينة.

وكشفت المصادر التي تحتفظ «الشرق الأوسط» بهوياتها حفاظاً على سلامتها، استمرار رفض ميليشيات الحوثي حتى اللحظة الإفراج عن الأربع شاحنات. وقالت إن الميليشيات في النقطة المستحدثة طلبت مقابل الإفراج عن الشحنات مبالغ مالية كبيرة.

وبدوره، أكد مصدر في مكتب الصحة العامة في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة مستشفى الثورة العام ومستشفى ناصر ومستشفيات أخرى بمدينة إب تبذل جهوداً كبيرة في الوقت الحالي للسماح بدخول شاحنات الغسلات الكلوية إلى المحافظة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن إدارات المستشفيات بعثت أول من أمس، بمذكرة جماعية إلى قيادات الميليشيات بالمحافظة تطالبهم بالسماح بإدخال مواد الغسيل الكلوي المحتجزة في مداخل المدينة، لكن قيادات الميليشيات تذرّعت بأن الجمارك ترفض إدخال المواد قبل دفع رسوم إضافية.

واستمراراً لجرائم الميليشيات، كشفت معلومات مدنية حصلت عليها «الشرق الأوسط» في إب، عن حجز الميليشيات أكثر من 296 شاحنة تابعة لمنظمات دولية وجمعيات خيرية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية ونفطية وغيرها، خلال الخمسة الأشهر الماضية من العام الحالي، في مكتب استحدثته الميليشيات خارج مدينة إب بطريقة مخالفة للدستور والقانون.

وأكدت المعلومات التي رصدتها منظمة محلية إنسانية في إب، أن عمليات الاستهداف الحوثية لشاحنات المساعدات الإنسانية في مداخل مدينة إب تمثل بعضها باحتجاز الميليشيات أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، شحنة أدوية مقدمة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، رغم وجود تصريح رسمي يسمح بتسهيل مرورها، واحتجازها في 22 أبريل (نيسان) الماضي، 20 شاحنة مساعدات خاصة بمستشفيات محافظة إب.

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وبحسب المعلومات، فقد احتجزت الميليشيات أيضاً في 28 أبريل الماضي، 189 شاحنة محملة مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمات إنسانية دولية.

وقالت إن تلك الشحنات كانت تضم أطناناً من مادة القمح والدقيق والأدوية وغيرها، وكان مقرراً توزيعها للمتضررين والنازحين اليمنيين. وأكدت وثيقة رسمية صادرة عن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن الميليشيات تحتجز 189 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في محافظة إب منذ 22 يوماً.

واحتجزت ميليشيات الحوثي، وفقاً للمعلومات، في 4 مايو (أيار) الماضي، شحنتين تابعتين لإحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة إب كانت تحمل آلاف الكراتين من التمور المقدمة مساعدات إنسانية للسكان والنازحين في مدينة إب.

وتتابعت المعلومات «أنه واستمراراً لاعتداءات الميليشيات الحوثية المتكررة على شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اليمني فقط، احتجزت الميليشيات الإرهابية في 18 مايو الماضي، شحنة أدوية أخرى تحمل على متنها أكثر من ألف غسلة كلوية في الجمرك نفسه لمدة أسبوع كامل، ثم أفرجت عنها مقابل دفع مبلغ مالي. كما احتجزت الميليشيات في 20 مايو الماضي، أكثر من 80 شاحنة إغاثية وإنسانية تابعة لمنظمات دولية».

وقالت الحكومة الشرعية إن ميليشيا الحوثي احتجزت 80 شاحنة إغاثية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة «الفاو» بمحافظة إب.

وأشارت إلى أن إجمالي الكمية المحتجزة 14.290 طن متري، من المواد الإغاثية الشاملة المقدمة عن طريق برنامج الأغذية العالمي، إضافة 300 طن من المواد الزراعية مقدمة عن طريق منظمة «الفاو»، و5 شاحنات محملة بالوقود الخاص بالمستشفيات.

وطالبت حينها منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي، بالتدخل السريع والعاجل للإفراج عن 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية المحتجزة من قبل الميليشيا الانقلابية منذ ما يقارب أكثر من شهرين.