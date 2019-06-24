هل تعرض الرائد بالخبة الحضرمية 'بازهير' لعملية تصفية بمأرب؟

نفت مصادر عسكرية ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل الرائد " عبيد بازهير" أحد عناصر قوات المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، الذي أخطتف من قبل عناصر قبلية في محافظة مأرب.

وأفادت المصادر أن وسطاء قالو بأن بازهير بصحة جيدة وداعيين في الوقت نفسه رواد مواقع التواصل الإجتماعي لعدم الإنزلاق خلف الشائعات وأحترام مشاعر أسرته.

وأوضحت المصادر العسكرية أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية على متابعة متواصلة لقضية "بازهير" مشيرتا إلى أن القيادة العسكرية تعطي القضية قدرا كبيرا من الإهتمام مما سيسهم في الإفراج عن المخطتف.

والجدير بالذكر أن الرائد عبيد "بازهير" اخطتف أثناء توجهه إلى محافظة مأرب في مهمة خاصة كلف بها من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا.