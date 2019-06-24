واقعة اختطاف عنصر من نخبة حضرموت في مأرب تثير الجدل.. تعرف على سبب الاختطاف

أقدم قبليون من محافظة مأرب شمالي البلاد، على خطف جنود تابعين للنخبة الحضرمية بينهم رائد كان في مهمة خاصة صباح السبت .

وبحسب مصادر محلية خاصة، فإن مسلحون قبليون اعترضوا موكب طقم من النخبة الحضرمية في مدخل محافظة مأرب وعلى متنة 4 جنود ورائد في الجيش يدعى "عبيد بازهير"، وتم اقتيادة إلى قبيلة في وديان صحراء مأرب.

وقالت المصادر إن القبيلة - بعد اختطافها لجنود من منتسبي النخبة - طالبت السلطات الحكومية في حضرموت بطلب عدة أمور تتعلق بتسسير أمورهم وتحقيق متطلباتهم من الحكومة الشرعية والضغط عليهم بالمختطفين لديهم.

وأوضحت المصادر أن الرائد بازهير، والجنود يتمتعون بحالة صحية جيدة وتحت ضيافة القبيلة حتى تحقيق المطالب.

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وتعلم السلطات الحكومية في حضرموت تفاصيل اختطاف الجنود والرائد، وماتحيكه القبيلة من مؤامرات عديدة على الحكوميين والعسكريين بتشكيلهم ورقة ضغط بالرهائن لتحقيق مطالبهم.

هذا ولم تحرك السلطة الحكومية في محافظة مأرب ساكنا جراء الحادثة، أو تدخل مع الجهات الخاطفة للإفراج عن المختطفين لديها أو إجراء مفاوضات لبحث الإستجابة لمطالبهم.

يذكر أن الرائد "عبيد بازهير" عمل على ترتيبات الجنود في الحرس الرئاسي الجمهوري بالقصر الرئاسي بمدينة سيئون أثناء انعقاد جلسات مجلس النواب بالمدينة، وهو أحد أبنائها، وتولى توصيل رسائل من قيادة المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت إلى محافظة مأرب في مهام رسمية كمندوب عنها، وكانت آخر زيارة له لمحافظة مأرب مطلع الشهر الجاري.

وأثارت حادثة اختطاف الرائد بازهير حالة من السخط الشعبي، وسط ضغط ومطالبات شعبية بالإفراج عنه وعدم جر المحافظتين خلف الصراعات السياسية وإبقاء العلاقات بين المحافظتين مستمرة ودون الخوض في عراك سياسي وصراع قبلي أو ما شابه ذلك.