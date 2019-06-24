عملية استيطان مُمنهجة لمشرفين وقياديين حوثيين بصنعاء

تزايدت خلال السنوات الأخيرة المضاربة في عقارات العاصمة صنعاء، وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من قبل الميليشيات، مستغلة سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال الدولة.

ووفق متابعة "الخليج 365" تواصل ميليشيات الحوثي بسط سيطرتها، وتمكين أذرعها التجارية في صنعاء، حيث تعمل على شراء منازل المواطنين وبمبالغ مالية باهظة، ضمن مسلسل غسل الأموال المنهوبة والاستيطان في مناطق مهمة من العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي تشتري بشكل مخيف في السنوات الأخيرة منازل عديدة في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء، وتدفع مبالغ هائلة أكبر مما تستحقها المنازل. وأوضحت المصادر أن أحد القيادات في ميليشيات الحوثي أقدم على شراء بيت شعبي بالحي المجاور لسيتي مارت الكائن بحي الدائري بمبلغ ستين مليون ريال، في حين أن القيمة الحقيقية للمنزل لا تتجاوز نصف المبلغ المدفوع.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي بعد أن اشترى المنزل طرد المستأجرين، وهدمه لبنائه من جديد، من دون مراعاة لحالة المستأجرين المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مستغلاً قوته من سطوة الميليشيات وسيطرتها على العاصمة وحمايتها للنافذين.

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كما ظهر عدد كبير من التجار من أبناء صعدة وبشكل لافت في العاصمة صنعاء، يشترون العقارات والمنازل والأراضي في العاصمة، بمبالغ طائلة، ثم يهدمونها ويعيدون بناءها بشكل جديد، ويستخدمون أغلبها مخازن أسلحة ومراكز تدريب لميليشياتهم.

وتكثف ميليشيات الحوثي شراء المنازل في الأحياء السكنية لتكديس وتخزين الأسلحة فيها، وتوطين موالين لها وقياداتها، متخذة من المدنيين دروعاً بشرية.

واكدت مصادر أن أحد التجار من صعدة يدعى «القارح»، يشتري منازل مواطنين بشكل لافت، خصوصاً في أحياء الحصبة وصنعاء القديمة وما جاورها، حيث اشترى منزل أحد المواطنين بأكثر من 150 مليون ريال، في حين أن قيمة المنزل لا تتعدى نصف المبلغ المدفوع.