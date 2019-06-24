مليشيات طهران في اليمن تقصف قرى سكنية في لودر بأبين

قامت المليشيات الحوثية الإنقلابية ذراع ايران في اليمن، بالقصف بقذائف الكاتيوشا على مناطق وقرى غرب مديرية لودر محافظة أبين جنوبي البلاد. وقالت مصادر إن المليشيات الإنقلابية الحوثية استهدفت منازل المواطنين في مناطق وقرى(عرفان والحمراء) بلودر ما تسبب في حدوث أضرار في المنازل. واضافت المصادر، بإن المليشيات الإنقلابية واصلت استهدافها للقرى السكنية والمواقع العسكرية للمقاومة بالقصف العشوائي. وتشهد جبهة ثرة بالودر إشتباكات ومواجهات بين حين واخر بين الطرفين.

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