صحيفة: إعلان البرلمان العربي بأن الحوثية الإيرانية إرهابية أمر منطقي

قالت صحيفة خليجية، إن إعلان البرلمان العربي تصنيفه ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في اليمن كجماعة إرهابية أمر منطقي وبديهي، ويجب على المجتمع الدولي الإقرار بذلك، خاصة الأمم المتحدة .

وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنيين - تابعها "الخليج 365" - إلى أن ما فعلته وما تفعله ميليشيا الحوثي من جرائم لا تقل عما تفعله " القاعدة وداعش" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، بل قد يفوقه في تدمير دولة مثل اليمن ونهب ثرواتها وقتل شعبها، وكذلك في هجماتها التي تعلن عنها علناً على المدن والمطارات السعودية وعلى السفن المدنية التجارية قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات وبصواريخ وأسلحة استراتيجية وطائرات حديثة بدون طيار لا تملكها أكبر الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العالم".

وتابعت:"ناهيك عن جرائم ضد الإنسانية، ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، مثل زرعها أكثر من نصف مليون لغم في اليمن، وتجنيدها أطفال اليمن والزج بهم لخطوط القتال، وكذلك سرقتهم علناً للمساعدات الدولية المرسلة للشعب اليمني الذي يعاني الجوع والمرض، وعلى مرأى ومسمع من ممثلي المنظمات الدولية في اليمن".

وأضافت إذا كانت الأمم المتحدة لا تنفك مراراً وتكراراً تتحدث عن استمرار وتفاقم المأساة الإنسانية في اليمن، فلماذا لا توجه الاتهامات الصريحة والواضحة للمسؤول عن هذه المأساة، وماذا بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة منفذي وممولي الهجمات على السعودية.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن المجلس أعلن تعاطفه مع ضحايا الهجوم على مطار أبها مديناً الهجوم بأشد العبارات واعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، متسائلة بعد كل هذا ماذا ينتظر المجتمع الدولي لتصنيف هذه الميليشيا جماعةً إرهابية.