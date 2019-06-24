التحالف: الهجوم الحوثي على مطار أبها "عمل إرهابي وحشي"

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، أمس الأحد: "عمل إرهابي ووحشي".

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، التي يحميها القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن هذه الهجمات ترقى "إلى جرائم حرب بطريقة ممنهجة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم الإثنين.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية وتجاوزات الميليشيا، "مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردعها بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين"، متوعداً بمحاسبة "العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".