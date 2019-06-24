توزيع معدات طبية وأدوية بمديرية شبام في حضرموت

وزعت الأحد، في مديرية شبام بحضرموت المعدات الطبية والأدوية والبطانيات وإسطوانات الغاز المقدمة من مشروع طوارئ الصحة والتغذية "EHNP".

وجرى توزيع المعدات ضمن المشروع الممول من البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف للمرافق الصحية بالمديرية.

وجاءت عملية التوزيع بحضور مدير عام مكتب شؤن الصحة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي، ومنسق مشروع طوارئ الصحة والتغذية جعفر بن عبيد اللاه.

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بدوره أشاد القائم بمهام مدير مكتب الصحة والسكان في شبام زين مهدي الحداد، بما يقدمه مشروع طوارئ الصحة والتغذية ومنسق البرنامج بالمشروع جعفر بن عبيداللاه من دعم يسهم بالنهوض بالجانب الصحي بالمديرية وخدمة المواطن.

ودعا الحداد مسؤولي هذه المرافق المدعومة بهذه المعدات والأدوية بالعمل على تفعيل هذه المعدات والحفاظ عليها لتظل تقدم خدماتها دون توقف.

وطالب أيضاً القائمين على تلك المرافق بإدخال كل المعدات للخدمة وعدم بقائها في المستودعات والعمل على تسهيل توزيع الأدوية للمرضى ووصولها لهم.